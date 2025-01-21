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Düzce'de Trafik Denetimleri: 2107 Sürücüye Ceza, 96 Araç Trafikten Men Edildi

Düzce'de Trafik Denetimleri: 2107 Sürücüye Ceza, 96 Araç Trafikten Men Edildi
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Düzce'de jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 2 bin 107 sürücüye ceza uygulanırken, 96 araç trafikten men edildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere çeşitli nedenlerden dolayı işlem yapıldı.

19 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 107 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 96 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 10 bina yakın araç, 663 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 107 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 24 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 96 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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