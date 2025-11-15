Haberler

Düzce'de Trafik Denetimleri: 2 Bin 92 Sürücüye Ceza

Güncelleme:
Düzce'de trafik polisleri son bir hafta içinde yapılan denetimlerde 2 bin 92 sürücüye cezai işlem uyguladı. 628 sürücü hız ihlali yaparken, diğer cezalar arasında emniyet kemeri ve kask takmamak da bulunuyor.

Düzce'de Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde 2 bin 92 sürücüye cezai işlem uygulandı, 628 sürücü ise radara girdi.

Düzce'de hızlı giden sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 7 binin üzerinde araç ve sürücüyü denetledi. Yapılan denetimlerde 628 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 98 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 119 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 15 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 38 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 22 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 12 sürücüye ses ve gürültüden ve 4 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam 2 bin 92 sürücüye cezai işlem uygulandı, 144 araç ise trafikten men edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
