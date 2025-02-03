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Düzce'de Trafik Denetimleri: 18 Bin 620 Araç Kontrol Edildi

Düzce'de Trafik Denetimleri: 18 Bin 620 Araç Kontrol Edildi
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Düzce'de polis ve jandarma, son bir haftada yaptığı trafik denetimlerinde 18 bin 620 aracı kontrol etti. Denetimler sonucu 249 araç trafikten men edilirken, 2 bin 631 araca da ceza kesildi.

Düzce'de polis ve jandarma trafik ekiplerinin son 1 haftada sürdüğü çalışmada 18 bin 620 araç ile bin 340 motosiklet denetlendi.

Düzce'de ekipler, kazaların ve trafik suçlarının engellenmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede, son bir haftalık süreçte 18 bin 620 araç ve bin 340 motosiklet denetlendi. Denetimlerde 249 araç trafikten men edilirken, 2 bin 631 araca da idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 49 araç sürücüsünün de ehliyetlerine el konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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