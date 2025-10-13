Haberler

Düzce'de Trafik Denetimleri: 14 Bin Araç Kontrol Edildi

Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri, 6-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde 14 bin 633 aracı kontrol etti, 218 aracı trafikten men etti ve 2 bin 374 sürücüye ceza uyguladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 bin 633 araç, motosiklet, okul servisi denetlendi, 218 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 6- 12 Ekim tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 15 bine yakın araç, motosiklet, okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 374 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 22 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 218 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
