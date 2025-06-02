Düzce'de Trafik Denetimleri: 13 Bin Araç Kontrol Edildi

Düzce'de Trafik Denetimleri: 13 Bin Araç Kontrol Edildi
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Düzce'de polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 13 bin araç ile 2 bin motosiklet kontrol edildi. 174 araç trafikten men edilirken, kusurlu görülen 2 bin 449 sürücüye ceza uygulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 13 bin araç, 2 bin motosiklet, 91 okul servisi denetlendi, 174 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 26 Mayıs- 1 Hazarin 2025 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 13 bin araç, 2 bin motosiklet, 91 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 449 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 29 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 174 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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