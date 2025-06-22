Düzce'de Trafik Denetimleri: 1.536 Sürücüye Cezai İşlem

Düzce'de Trafik Denetimleri: 1.536 Sürücüye Cezai İşlem
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Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 1.536 sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulandı. Toplamda 8.167 araç denetlenirken, 106 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde bin 536 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürüne bağlı ekiplerin suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla denetimleri aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 8 bin 167 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan denetimlerde 106 araç trafikten men edilirken, 406 sürücüye hız ihlalinden, 102 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 82 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 110 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 11 sürücüye seyir halinde telefon kullanmaktan, 14 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 11 sürücüye ses/gürültüden ve 5 sürücüye abart egzozdan cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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