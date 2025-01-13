Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Düzce'de Trafik Denetiminde Cezalar Yağdı

Düzce'de Trafik Denetiminde Cezalar Yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 268 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 195 araç trafikten men edildi. Denetimlerde emniyet kemeri, hız ve alkollü sürüş gibi kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

12 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 268 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 195 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 12 bin 781 araç, 661 motosiklet, 179 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 268 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 18 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 195 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Canlı anlatım! Maç gollerle başladı

Goller peş peşe geldi! Tempo inanılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı

Son Dakika Haberleri

Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi? Kızıl Goncalar neden yok? Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu, yen bölüm ne zaman? Bihter filmi hangi kanalda? Bihter izle NOW TV 13 Ocak Pazartesi! Konyaspor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Amrabat neden yok (Konyaspor-Fenerbahçe)? Survivor canlı izle! 13 Ocak Pazartesi TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (KONYASPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.