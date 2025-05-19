Düzce'de Trafik Denetiminde 202 Araç Trafikten Men Edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 15 bin araç kontrol edilirken 21'i alkolden 202 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 12-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin araç, 2 bin motosiklet, 238 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 775 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 21 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 202 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE