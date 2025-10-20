Haberler

Düzce'de Trafik Denetiminde 2 Bin 662 Sürücüye Ceza

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, bir haftada 2 bin 662 sürücüye ceza kesildi. Denetimlerde ehliyetsiz sürücüler, emniyet kemeri, alkol ve diğer trafik ihlalleri denetlendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kuralları riayet etmeyen sürücülere geçit vermiyor. Son bir haftada denetimlerde 2 bin 662 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 13-19 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 13 bin 550 araç, bin 33 motosiklet, 133 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde 2 bin 662 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 26 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı, 161 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

