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Düzce'de Tost Büfesinde Uyuşturucu Operasyonu

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Düzce'de bir tost büfesinde uyuşturucu madde satan şüpheli şahsın işyeri ve ikametinde yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de tost büfesinde uyuşturucu madde satan şüpheli şahsın işyeri ve ikametinde yapılan aramada ikametinde 5 bin 320 gram kubar esrar, bahçesinde 134 adet ekili Hint keneviri bitkisi iş yerinde 3,07 gram esrar 1.20 gram sigaraya sarılmış esrar ele geçirildi.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Güvenlik güçlerinin yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli B.K. isimli şahsın işletmiş olduğu tost büfesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ve ikametinin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla şahsın işyeri ve ikametinde yapılan arama yapıldı. Yapılan aramada şahsın ikamette yapılan aramada 5 bin 320 gram kubar esrar, 25 adet 7,65 çapında tabanca fişeği, bahçesinde 134 adet boyları 60 ile 230 santim ekili Hint keneviri bitkisi, işyerinde yapılan aramada 3,07 gram esrar 1.20 gram sigaraya sarılmış esrar ele geçirildi. Şüpheli B.K. şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak, uyuşturucu madde yetiştirmek ve 6136 SKM suçlarından adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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