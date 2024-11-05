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Düzce'de Toplatma Kararı Alınmış Ürünlere Denetim

Düzce'de Toplatma Kararı Alınmış Ürünlere Denetim
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Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toplatma kararı alınan takviye edici gıdalar için 79 iş yerinde denetim yapıldı, 4 iş yerinde yasaklı ürün tespit edildi ve el konuldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de toplatma kararı alınmış ürünlere dönük 79 iş yerinde denetim yapıldı, 4 iş yerinde ürün tespiti yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde eş zamanlı olarak başlatılan genel toplatma kararı alınmış ürünlere dönük Düzce genelinde kontrol çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Toplatma kararı alınmış olan takviye edici gıdalar için 79 iş yerinde gerçekleştirilen kontrollerde 4 işyerinde ürün tespiti yapıldı. Ürünler imha edilmek üzere el konuldu. Kusurlu olan işletmeler hakkında idari işlemler yapılacağı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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