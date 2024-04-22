Düzce'de tırda yakalanan göçmenleri yurt dışına götürmek için para alan 2 şahıs tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polisin dikkati ile tırda yakalanan 10 göçmeni yurt dışına götürmek için para aldıkları tespit edilen 2 şahıs tutuklandı.

Düzce'de polis ekiplerinin tırda ki insanları fark etmesi ile yakalanan 10 Suriye uyruklu şahsı 2 bin dolar karşılığında yurt dışına götürme vaadi veren şahıslarla birlikte gözaltına almıştı. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından V.A.F. ve D.A.G.R. adli makamlara sevk edildi. Mahkemece şahıslar tutuklanırken, 10 Suriye uyruklu kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Kocaeli'ye gönderildi. - DÜZCE