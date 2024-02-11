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Düzce'de tıra arkadan çarpan cipteki 2 kişi yaralandı

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Düzce'de meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan cipteki 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de tıra arkadan çarpan cipteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kabalak rampasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir eden Fatih Ö. idaresindeki 81 FJ 186 plakalı cip, aynı istikamette seyir halinde olan Serkan Ç. idaresindeki 67 TC 868 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip hurdaya dönerken, aracın sürücüsü Fatih Ö. ve yanındaki Cansu Ö. yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulanslar ile yaralılar Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten verildiği yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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