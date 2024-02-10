Düzce'de tır dorsesinin yol kapatması trafiği etkiledi

Düzce'de tır dorsesinin kapattığı yol vinç ile kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Anadolu Ototolu'nda seyir halinde giden tırın dorsesi çıkmış, trafik kapanmıştı. düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekiplerince yapılan çalışma ile tek şeritten verilen yol, dorsenin kaldırma çalışmaları için tekrar kapandı. Yolun, Ankara istikameti trafiğe kapalı kalmasının ardından dorse bulunduğu yerden kaldırıldı. Otoyolda uzun araç kuyruğu oluşan bölge de trafik ekipleri yoğun mücadele verdi.

Öte yandan, yol kapalı olunca araç sürücüleri sıcak havada araçlarından inerek yolun açılmasını bekledi. - DÜZCE