Düzce'de Ticari Taksi Dere Yatağına Uçtu: 1 Yaralı

Düzce'de kontrolden çıkan ticari taksinin dere yatağına uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samandere köy yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Samandere köyünden Düzce istikametine seyir halinde olan Özgür D. idaresindeki 81 T 1102 plakalı Fiat marka ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası şarampole uçarak, dere yatağına saplandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan hafif sıyrıklarla çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dere yatağından aracın çıkarılması için yapılan çalışma sebebi ile yol kısa süreli kapatılırken, aracın çıkarılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE