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Düzce'de Temmuz Ayında 251 Trafik Kazası Meydana Geldi

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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre Düzce'de Temmuz ayında 251 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 143 kişi öldü veya yaralandı, 108 kazada ise maddi hasar oluştu. Toplamda 3 kişi hayatını kaybederken 225 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre Düzce'de Temmuz ayında 251 trafik kazası meydana geldi.

İstanbul ve Ankara gibi önemli iki metropol arasında bulunan Düzce'de 2024 yılı Temmuz ayında 143 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası, 108 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken 225 ise yaralandı.

2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ise 764 yaralamalı ve ölümlü, 687 maddi hasarlı kaza meydana gelirken kazalarda 15 kişi hayatını kaybederken bin 178 kişi ise yaralandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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