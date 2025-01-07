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Düzce'de Tavuk Çiftliğinde Yangın Çıktı

Düzce'de Tavuk Çiftliğinde Yangın Çıktı
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Düzce'de bir tavuk çiftliğinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Düzce'de tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Aydınpınar yolu üzerinde Küçükahmetler köyündeki bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi girişindeki tavuk çiftliğinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını güçlükle söndürerek kontrol altına aldı. Çiftlikte hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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