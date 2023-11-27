Düzce'de Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Düzce'de yaşanan tartışma sonucu, 2 kişiyi silahla vurarak yaralayan zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı. Olay, Gaziantep Caddesi yakınlarındaki bir iş yerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de tartıştığı 2 kişiyi silahla vurarak yaralayan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gaziantep Caddesi yakınlarındaki bir iş yerine giden Ö.D. ve E.Ş. burada C.S'yi darbetti.

Dışarıya çıkan C.S. bir süre sonra silahla geri döndü ve kendisini darbeden kişileri Gaziantep Caddesi girişine çağırdı.

Burada devam eden tartışmanın büyümesi üzerine C.S, Ö.D. ve E.Ş'yi silahla vurdu.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.