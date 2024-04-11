Düzce'de Tartışma Sonrası Kadın Omzundan Vuruldu

Düzce'de iki kişi arasında çıkan tartışma sonrasında bir kadın omzundan vurularak hastaneye kaldırıldı.

Olay Yığılca'nın Sarıkaya köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Birsen D. ile Erdal D. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Erdal D. yanında getirdiği silah ile Birsen D.'yi omzundan vurarak olay yerinden 81 ADJ 133 plakalı Opel marka araç ile kaçtı. Yaralı kadın şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Konu ile ilgili Erdal D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - DÜZCE