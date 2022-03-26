Düzce'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

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Düzce'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ile tarihi obje ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ile tarihi obje ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca'da bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini almasının ardından adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 419 adet sikke ile 174 adet tarihi obje ele geçirildi. Konu ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Tarihi eser olduğu düşünülen sikke ve objeler ise Düzce Konuralp Müze müdürlüğüne teslim edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Akçakoca, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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