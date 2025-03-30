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Düzce'de Sürücülerden Ambulansa Duyarlılık: Fermuar Sistemi ile Yol Açıldı

Düzce'de Sürücülerden Ambulansa Duyarlılık: Fermuar Sistemi ile Yol Açıldı
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Bayram trafiğinin yoğun olduğu Düzce'de, ambulansın geçişi sırasında sürücüler fermuar sistemi ile yolu açarak acil yardımın geç ulaşmasını engelledi. O anlar, ambulans içinde görevli acil tıp teknisyenleri tarafından kaydedildi.

Düzce'de akşam saatlerinde bayram yoğunluğu olmasına rağmen, ambulansın geldiğini gören sürücüler fermuar sistemi ile sıkışan trafiği açtı.

Olay, Bayram trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Gölyaka'dan aldığı hastayı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi aciline götüren ambulans, olimpiyat mevkiinde bayram sebebi ile sıkışan trafiğe girdi. Sürücüler bayram sebebi ile oluşan yoğunluğa rağmen, ambulansa fermuar sistemi ile yol açıp yaşama yol verdi. O anlar ambulans içerisinde görevli acil tıp teknisyenlerince an be an kayıt altına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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