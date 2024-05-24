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Düzce'de Sürücü Su Kanalına Girerek Ters Döndü

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Düzce'de meydana gelen kazada bir sürücü, virajı alamayarak su kanalına girerek aracının ters dönmesine neden oldu. Yaralanan sürücüye yardım için itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı ve inceleme başlatıldı.

Düzce'de virajı alamayan sürücü su kanalına girerek ters döndü.

Kaza Bolu Dağı Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Bolu istikametine seyir halinde olan E. A. idaresindeki 34 PY 915 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanala girerek ters döndü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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