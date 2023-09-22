Düzce'de Şüpheli Şahsın Üstünde Bonzai Bulundu

Düzce'de bekçilerin şüphe üzerine durduğu bir şahsın üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi. Olay yerine gelen narkotik polisi şahsı gözaltına aldı.

Düzce'de bekçilerin şüphe üzerine durduğu şahsın yapılan üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bekçi ekipleri Kiremitocağı Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye atarken hareketlerinden şüphelendikleri şahsı durdurdu. Üst araması yapan bekçiler, şahsın üzerinde bir miktar bonzai maddesi buldu. Olay yerine gelen narkotik polisi şahsı gözaltına aldı. - DÜZCE