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Düzce'de Suçlarla Mücadelede 55 Kişi Yakalandı

Düzce'de Suçlarla Mücadelede 55 Kişi Yakalandı
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Düzce'de jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı ve bunlardan 12'si tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'si tutuklandı.

Düzce'de güvenlik birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Polis ve Jandarma tarafından 13-19 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 21 bin 500 şahıs sorgulanırken, aranan 55 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'si tutuklandı.

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 av tüfeği, 186 mermi, 6 şarjör ve 1 kesici delici alet elet geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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