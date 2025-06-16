Düzce'de Suçlarla Mücadele Denetiminde 32 Gözaltı

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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 24 bin kişi sorguladı. Bu denetimlerde 32 kişi gözaltına alınırken, 13 kişi tutuklandı. Ayrıca, çeşitli silah ve mühimmat da ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 24 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 32 şahıs gözaltına alınırken, 13 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 9-15 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamada 24 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 32 kişi gözaltına alınırken, 13 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 1 adet kuru sıkı, 7 adet tabanca, 2 av tüfeği, 254 mermi, 9 şarjör ve 1 adet kesici-delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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