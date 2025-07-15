Düzce'de Suçla Mücadele: 55 Kişi Yakalandı, 22'si Tutuklandı

Düzce'de Suçla Mücadele: 55 Kişi Yakalandı, 22'si Tutuklandı
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Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalanırken, bunlardan 22'si tutuklandı. Güvenlik birimleri, suçların azaltılması amacıyla sıkı denetimlerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 22'si tutuklandı.

Düzce'de güvenlik birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Polis ve Jandarma tarafından 7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan şok uygulamalarda 23 bin 613 şahıs sorgulanırken, aranan 55 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 22'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Denetimlerde ise 3 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 97 mermi, 7 şarjör ve 6 kesici delici alet elet geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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