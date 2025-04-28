Düzce'de Suçla Mücadele: 24 Bin 900 Kişi Sorgulandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 24 bin 900 kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 53 şahıs gözaltına alınırken, 14 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 21-27 Nisan tarihleri arasında yapılan uygulamada 24 bin 900 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 53 kişi gözaltına alınırken, 14 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 1 adet kurusıkı, 4 adet tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi. - DÜZCE