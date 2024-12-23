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Düzce'de Suçla Mücadele: 20 Bin Kişi Sorgulandı

Düzce'de Suçla Mücadele: 20 Bin Kişi Sorgulandı
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, 16-22 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde 20 bin kişiyi sorgulayarak 68 şahsı gözaltına aldı, 23 kişi tutuklandı. Ekipler, aramalarda çeşitli silah ve mermi ele geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 20 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 68 şahıs gözaltına alınırken, 23 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 16-22 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamada 20 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 68 kişi gözaltına alınırken, 23 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 3 adet kuru sıkı, 4 adet tabanca, 3 av tüfeği, 265 mermi, 7 şarjör, 2 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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