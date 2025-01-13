Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
CHP, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrasında Beşiktaş'ta toplanıyor

Saat verildi! CHP gözaltı kararı sonrası harekete geçiyor
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında
Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

AK Parti'den 2 bomba transfer! Rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

Düzce'de Suç Operasyonu: 64 Kişi Yakalandı, 30'u Tutuklandı

Düzce'de Suç Operasyonu: 64 Kişi Yakalandı, 30'u Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalanmış, bunlardan 30'u tutuklanmıştır. 06-12 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 22 bin 673 şahıs sorgulanmış, aramalarda silah ve mermi ele geçirilmiştir.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 30'u tutuklandı.

Polis ve Jandarma birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçleri tarafından 06-12 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 22 bin 673 şahıs sorgulanırken, aranan 65 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 30'u tutuklandı.

Aramalarda 7 tabanca, 5 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 11 şarjör, 447 mermi 1 havalı tabanca ve 2 kesici delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
img

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti
img

Mesut Özil'den Erdoğan paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Beklenen rüzgar endişeleri artırdı

ABD'yi korkudan titreten tahmin! Hesaplar altüst oldu
Yenidoğan Çetesi davasında yapılan itiraz nedeniyle duruşma ertelendi

Türkiye'nin takip ettiği davaya damga vuran itiraz! Duruşma ertelendi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
MasterChef şampiyonu Onur, Beyza ile aşkı mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Şampiyon, Beyza ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

Yenidoğan Çetesi duruşmasında neler oldu? Yenidoğan Çetesi duruşmasında son durum nedir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Yeni evlenenlere 150 bin TL evlilik kredisi nereden başvurulur? (E-devlet) Yeni evleneceklere faizsiz evlilik desteği ne kadar? Yeni evlenen çiftlere ne yardımı yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İlk çocuk yardımı ne kadar, kaç TL oldu? ATV CANLI YAYIN İZLE || 13 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Hızlı tren bilet fiyatları ne kadar, zam geldi mi? Ankara-İstanbul hızlı tren ne kadar, kaç TL? Aycan ve Onur barıştı mı? Kısmetse Olur Aycan Onur çifti ne zaman barıştı? MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi? MasterChef şampiyonu Onur ne dedi? Bu akşam Uzak Şehir var mı? 13 Ocak Uzak Şehir yeni bölüm yayınlanacak mı? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gizem Karaca hamile mi? Gizem Karaca'nın eşi kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.