Düzce'de Suç Önleme Denetimlerinde 73 Gözaltı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 25 bin 838 kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 73 şahıs gözaltına alınırken, 23'ü tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamada 25 bin 838 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 73 kişi gözaltına alınırken, 23 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 4 adet kurusıkı, 2 adet tabanca, 1 havalı tabanca, 32 mermi, 5 şarjör ve 2 kesici alet ele geçirildi. - DÜZCE