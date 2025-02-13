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Düzce'de Suç Önleme Denetimlerinde 66 Gözaltı ve 27 Tutuklama

Düzce'de Suç Önleme Denetimlerinde 66 Gözaltı ve 27 Tutuklama
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 17 bin kişi sorgulandı, araması bulunan 66 şahıs gözaltına alındı ve 27 kişi tutuklandı. Ayrıca çeşitli silahlar ve mermiler ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 17 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 66 şahıs gözaltına alınırken, 27'si tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 3-9 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamada 17 bin şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 66 kişi gözaltına alınırken, 27 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 1 adet kurusıkı, 2 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 21 mermi, 47 kartuş ve 2 şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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