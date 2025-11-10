Haberler

Düzce'de Suç Önleme Denetimlerinde 142 Gözaltı

Güncelleme:
Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 21 bin kişi sorgulanarak 142 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli silah ve mermiler ele geçirildi.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 21 bin kişi sorgulandı,142 şahıs gözaltına alınırken 25 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 3-9 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamada 21 bin şahıs sorgulandı.

Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 142 kişi gözaltına alınırken, 25 şahıs tutuklandı. Aramalarda ise 376 mermi, 5 şarjör, 10 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 10 tabanca, 93 kartuş ele geçirildi. - DÜZCE

