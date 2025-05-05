Düzce'de Suç Önleme Denetimleri: 74 Gözaltı, 22 Tutuklama

Düzce'de Suç Önleme Denetimleri: 74 Gözaltı, 22 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde aranan 74 şahıs gözaltına alındı, 22 kişi tutuklandı. 26 bin şahıs sorgulandı ve çeşitli silahlar ile mermiler ele geçirildi.

Düzce'de bir haftada yapılan denetimlerde aranan 74 şahıs gözaltına alınırken, 22 kişi ise tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce son bir haftada yapılan uygulamada 26 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 74 kişi gözaltına alınırken, 22 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan denetimlerde 4 kurusıkı, 2 tabanca, 4 kesici-delici alet, 1 av tüfeği ve 32 mermi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.