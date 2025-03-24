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Düzce'de Suç Önleme Denetimleri: 25 Bin Şahıs Sorgulandı

Düzce'de Suç Önleme Denetimleri: 25 Bin Şahıs Sorgulandı
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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 25 bin kişi sorgulanırken, 58 şahıs gözaltına alındı ve 12 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de son 1 haftada 25 bin kişi sorgulanırken, 58 şahıs gözaltına alındı, 12 kişi de tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekiplerce 17-23 Mart tarihlerinde yapılan uygulamada 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 58 kişi gözaltına alınırken, 12 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 2 tabanca, 3 şarjör, 53 mermi, 1 kesici ve delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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