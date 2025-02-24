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Düzce'de Suç Önleme Denetimleri: 15 Bin Kişi Sorgulandı

Düzce'de Suç Önleme Denetimleri: 15 Bin Kişi Sorgulandı
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 15 bin 500 şahıs sorgulanırken, araması bulunan 25 şahıs tutuklandı. Bu süreçte çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 15 bin 500 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 25 şahıs tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ve Jandarma ekiplerince 17-23 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamada 15 bin 500 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 58 kişi gözaltına altına alınırken 25'i adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 8 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 2 kesici-delici alet, 11 kartuş ve 285 mermi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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