Düzce'de Suç Denetimlerinde 165 Gözaltı
Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 18 bin kişi sorgulanırken araması bulunan 165 şahıs gözaltına alındı. Denetimlerde silah ve mermiler ele geçirildi.
Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 18 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 165 şahıs gözaltına alınırken 1 kişi tutuklandı.
Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 4-10 Kasım tarihleri arasında yapılan uygulamada 18 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 165 kişi gözlem altına alınırken 1 kişi adli makamlarca tutulandı.
Yapılan denetimlerde 2 adet kurusıkı, 2 adet tabanca, 1 kesici-delici alet, 2 av tüfeği ve 50 mermi ele geçirildi. - DÜZCE