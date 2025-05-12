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Düzce'de Suç Denetimleri: 28 Bin Kişi Sorgulandı

Düzce'de Suç Denetimleri: 28 Bin Kişi Sorgulandı
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yapılan denetimlerde 28 bin kişiyi sorgulayarak, 80 şahsı gözaltına aldı ve 25 kişiyi tutukladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 28 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 80 şahıs gözaltına alınırken 25 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 5-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamada 28 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 80 kişi gözaltına alınırken, 25 şahıs tutuklandı. Aramalarda ise 4 adet kurusıkı, 2 adet tabanca, 2 av tüfeği, 10 mermi, 5 şarjör, 3 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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