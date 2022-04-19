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Son dakika haberi! Terör örgütü propagandası yapan zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Terör örgütü propagandası yapan zanlı yakalandı

Son dakika haberlerine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Valiliği, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Düzce İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, sosyal medya platformu Facebook üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen H.G. isimli şahıs Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek" denildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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