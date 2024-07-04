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Düzce'de Sokak Satıcısına Operasyon: 65 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan fiziki takip sonucu sokak satıcısı yakalandı ve evinde 65 gram uyuşturucu bulundu. Tutuklanan şüpheli, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan fiziki takip sonucu yakalanan şahıs tutuklanırken, evinde 65 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Gümüşova ilçesinde yapılan çalışmalarda B.O. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı yapılan fiziki takiplerden tespit edildi ve şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 65 gram sentetik kannabinoid maddesi ile çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli B.O. ise çıkarıldığı Düzce Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon Düzce Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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