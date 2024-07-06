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Düzce'de Sokak Satıcılarına Operasyon: Binanın Bodrum Katında 4 Bin 550 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir binanın bodrum katında duvarın içinden ve yerde üzerine çöp ve toprakla örtülü halde 4 bin 550 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 8 parça halinde 20 gram metamfetamin, 2 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek de bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada bir binanın bodrum katında duvarın içinden ve yerde üzerine çöp ve toprakla örtülü halde 4 bin 550 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Konuralp bölgesi ve Burhaniye Mahallesi'nde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan E.D. (23), Y.A. Ö. (22) ve C.S.(35), ile uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan işlem yapılan; S.G.(45), E.B.(32), T.C.(21) ve S.D. (32) isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 4 bin 550 adet sentetik ecza, 8 parça halinde 20 gram metamfetamin, 2 gram esrar, hassas terazi, 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli Y.A.Ö., E.D. ve C.S. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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