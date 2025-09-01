Düzce'de Şok Denetimler: 19 Bin Kişi Sorgulandı, 55 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği denetimlerde 19 bin şahıs sorgulanırken, araması bulunan 55 kişi gözaltına alındı. Olaylar sırasında 8 tabanca ve 63 mermi de ele geçirildi.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde 19 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 55 şahıs gözaltına alınırken 22'si tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamada 19 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 55 kişi gözlem altına alınırken 22'si adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 8 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 şarjör ve 63 mermi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler! Bakıcıların savunması daha skandal

İnsanlıktan utandıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümet 81 ilde düğmeye bastı! Sığınakların inşası 120 günde bitecek

Millet bahçelerinin altına gizlenecek, 120 günde işlem tamam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.