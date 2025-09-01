Düzce'de Şok Denetimler: 19 Bin Kişi Sorgulandı, 55 Gözaltı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde 19 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 55 şahıs gözaltına alınırken 22'si tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamada 19 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 55 kişi gözlem altına alınırken 22'si adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 8 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 şarjör ve 63 mermi ele geçirildi. - DÜZCE