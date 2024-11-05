Düzce'de Şok Denetim: 26 Bin Kişi Sorgulandı, 51 Gözaltı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde 26 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 51 şahıs gözaltına alınırken 15'i tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamada 26 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 51 kişi gözlem altına alınırken 15'i adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 5 adet tabanca, 16 adet av tüfeği, 4 şarjör ve 35 mermi ele geçirildi. - DÜZCE