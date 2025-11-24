Düzce'de Şok Denetim: 25 Bin 960 Kişi Sorgulandı, 27 Tutuklandı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 25 bin 960 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 104 şahıs gözaltına alınırken 27'si tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamada 25 bin 960 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 104 kişi gözlem altına alınırken 27'si adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 3 şarjör, 59 kartuş ve 7 mermi ele geçirildi. - DÜZCE