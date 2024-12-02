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Düzce'de Şok Denetim: 19 Bin Şahıs Sorgulandı, 79 Gözaltı

Düzce'de Şok Denetim: 19 Bin Şahıs Sorgulandı, 79 Gözaltı
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok denetimlerde, 19 bin şahıs sorgulanmış, araması bulunan 79 kişi gözaltına alınırken, 20 kişi tutuklandı. Denetimlerde çeşitli silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde 19 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 79 şahıs gözaltına alınırken 20'si tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamada 29 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 79 kişi gözlem altına alınırken 20'si adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 5 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 6 şarjör ve 65 mermi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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