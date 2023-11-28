Düzce'de Silahlı Saldırının Faili Tutuklandı
Abone Ol
Son Güncelleme:
Düzce'de akşam saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırının faili, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Düzce'de dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırının faili tutuklandı.
Düzce'de akşam saatlerinde Gaziantep Caddesi'nde iki kişiyi silahla yaralayarak olay yerinden kaçan C. S., Konuralp Necmettin Erbakan Caddesi'nde polis ekiplerince yapılan çalışmada olayda kullandığı silah ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan sorgulamanın ardından hakim karşısına çıkarılan C. S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa