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Düzce'de silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

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Düzce'nin Camekebir Mahallesinde bir kişi sırtından silahla vuruldu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Firar eden saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Düzce'nin Camekebir Mahallesinde bir kişi sırtından silahla vuruldu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y. A. (26) isimli şahıs ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından ateşli silahla sırtından vuruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralı şahsı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken silahla yaralama olayına karışan kişi firar etti.

Firar eden şahsın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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