Düzce'de silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde 2 kişi, silahla ayaklarından vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Nihat Ö. isimli şahıs, husumetlisi Mustafa G. (35) ve Kamil D. (39) ile sanayi çarşısında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Ö., belinden çıkardığı silahla Mustafa G. ve Kamil D.'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Silah sesini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Zanlı Nihat Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE