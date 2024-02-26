Düzce'de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Düzce'de iki çocuk arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Ağa Mahallesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre M.K. (16) ve B.T. (17) mahalle girişinde karşılaştı. İki çocuk arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. M.T. yanında getirdiği silah ile B.T.'ye gelişi güzel ateş etmeye başladı. B.T. omzundan yaralanarak yere yığılırken, M.T. olay yerinden firar etti. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.T. ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.T.'nin aranması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışması yaparken, 5 boş kovan ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE