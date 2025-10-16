Haberler

Düzce'de Silah Teşhiri Yapan 24 Kişi Gözaltına Alındı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden silah teşhiri yapan kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 24 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya üzerinden silah teşhiri yapan şahıslara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya üzerinden silah teşhiri yapan şahıslara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 20 sosyal medya kullanıcısının adresini tespit etti. 6136 SKM kapsamında silah teşhiri suçlamasıyla 20 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 3'ü ruhsatsız 5 tabanca, 2'si ruhsatsız 20 tüfek, 1 faturalı, 4 faturasız 5 kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek, 1 adet muşta, bin 362 adet kartuş ve 520 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat çerçevesinde olaya karıştığı tespit edilen 4 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - DÜZCE

