Haberler

Hayata tutunamadı vefat etti

Hayata tutunamadı vefat etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Düverdüzü köyünde bir silah kazası sonucu 17 yaşındaki Emirhan Çengel, başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İki gün süren tedavi sürecine rağmen hayatını kaybetti.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde silah kazası yaşayan 17 yaşında ki Egemen Çengel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay 2 gün önce Düzce merkeze bağlı Düverdüzü köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ev içerisinde bulunan tabanca ile oynayan 17 yaşında ki Emirhan Çengel, silahın ateş alması ile başından yaralandı. Durumu fark eden ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler kanlar içerisinde kalan Çengel'i araştırma hastanesine kaldırdı. 2 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında tutulan Emirhan Çengel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamayarak vefat etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi
Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane

Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane